[Update, 12.49 Uhr]: Am Vormittag lief ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Mannheimer Quadrat E3. Wie die Polizei mitteilt, klagten gegen 11 Uhr mehrere Personen eines Mehrfamilienhauses über Reizungen der Augen und Atemwege. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist laut Polizei davon auszugehen, dass eine unbekannte Person im Treppenhaus mehrere ungezielte Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben hatte. Im Gebäudeinneren stellten die Einsatzkräfte entsprechende Patronenhülsen sicher. Mindestens 17 Menschen klagten demnach über körperliche Beschwerden durch Augen- und Atemwegsreizungen. Ob Reizstoffmunition verwendet oder darüber hinaus ein Reizstoff versprüht wurde, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen, heißt es im Polizeibericht. Eine der verletzten Personen musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Anwohner konnten zur Mittagszeit wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Bereich um das betroffene Gebäude war zunächst großräumig gesperrt worden. Auch der Straßenbahnverkehr in den verlängerten Planken war zwischenzeitlich eingestellt.