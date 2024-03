Großeinsatz in Süd: Am Freitagmorgen hat ein Anwohner eines Hochhauses die Polizei alarmiert, da sein Nachbar randalieren würde. Der 34-Jährige drohte den Polizeikräften, sie zu erschießen. Der Mann hatte sich in seiner Wohnung eingeschlossen und befand sich laut Polizei augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Der 34-Jährige wurde von Spezialkräften in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.