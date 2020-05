Gasgeruch hat am Mittwochabend zu einem großen Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Landeserstaufnahmestelle in der Mannheimer Industriestraße geführt. Mitarbeiter der Sicherheitsfirma räumten das Gebäude, sodass sich 100 Personen im Innenhof aufhielten. Aufgrund der unklaren Lage wurde die Feuerwehr von 13 Streifenwagenbesatzungen der Polizei unterstützt. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet. Gas war offenbar nicht ausgetreten, aber es wurden zwei Campingkocher sichergestellt, mit denen sich die Bewohner Essen zubereitet hatten. Allerdings gibt es ein Nachspiel: Denn zwei Personen wurden durch Hundebisse verletzt. Zwei Beamte der Hundestaffel waren vor Ort. Die Verletzten – darunter eine Mitarbeiterin der Betreiberfirma – mussten von Sanitätern versorgt werden. Laut Polizei müssen die Umstände der Hundebisse noch geklärt werden.