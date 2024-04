Einen Großeinsatz hat es am Mittwochmittag in der Ludwigshafener Innenstadt gegeben. Ein Anrufer hatte eine Explosion in einer Shishabar am Ludwigsplatz gemeldet. Nach kurzer Zeit folgte die Entwarnung: keine Explosion, keine Gefahr.

Von der Erstmeldung ausgehend, waren neben der Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen auch Polizei und Rettungsdienst ausgerückt. Viele Anwohner und Passanten hatten neugierig den Einsatz verfolgt, zumal es durch die Vielzahl von Rettungsfahrzeugen zu Verkehrsbehinderungen kam.

Kurz vor 13 Uhr wurden die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes bereits abgezogen. Polizeieinheiten sicherten noch den Einsatzort, bis die Feuerwehr noch einmal einen Rundgang gemacht hatte und nichts Auffälliges feststellen konnte.