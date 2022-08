Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt Rheingönheim am Samstag, 27. und Sonntag, 28. August wieder zu seinem traditionellen Straßenfest in der Hauptstraße ein.

Der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr auf der Veranstaltungsbühne am Kantor-Josef-Jacob-Platz folgt der Fassbieranstich mit prominenter Besetzung und musikalischer Begleitung durch den Gospelchor „Heaven“s Gate“. Ab 19.30 Uhr sorgt Livemusik der Partyband „Shebeen“ für gute Laune.

Am Sonntagmorgen geht es nach dem Ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr weiter um 11 Uhr mit dem Frühschoppen und der Kolpingmusikkapelle Oggersheim. Ab 16 Uhr sorgt dann noch einmal Livemusik der „Poor Boys“ für Stimmung. Ausgerichtet wird das Fest vom Stadtteilverein Rheingönheim und den Vereinen. Diese übernehmen zum Großteil auch die kulinarische Versorgung der Festbesucher. Während der TV Rheingönheim mit einem riesigen Kuchenbuffet sowie dem legendären gefüllten Rollbraten mit Kraut- und Kartoffelsalat aufwartet, bietet der Stand der „Germania“ typische Pfälzer Spezialitäten an.

Kinder-Karussell

Am Stand des FC Arminia gibt es wie gewohnt Ochsenbrust mit Meerrettichsoße, den Arminia-Burger und Kuchen. Während die Paddlergilde mit Riesenspießen aufwartet, können am Stand des DRK Crêpes in allen Variationen verköstigt werden. Laut Stadtteilverein ist zusätzlich eine Messekonditorei mit Schokoküssen, Mandeln und Süßigkeiten sowie ein professioneller Fischstand mit Backfischen vor Ort, da sich kein Angelverein gefunden hat. Wie immer in Rheingönheim gibt es ein Kinder-Karussell, die Kirchengemeinden bieten ein Programm mit Spielen und Kinderschminken an.

„Nach zwei Jahren Pause durch die Corona-Pandemie ist die Vorfreude auf unser Straßenfest bei allen Beteiligten groß“, betont Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU). Sorge bereite den beteiligten Vereinen lediglich, ob die Zahl der freiwilligen Helfer ausreichen wird, wenn es sehr voll werden sollte. Für eventuelle Wartezeiten an den Ständen bittet er daher um Verständnis. Die Unterstützung durch eine ausreichende Zahl an freiwilligen Helfern erweist sich bei Stadtteilfesten nicht nur in Rheingönheim, sondern inzwischen überall als ein großes Problem für die Organisatoren.