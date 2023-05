Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei Radrennen will der RSC Ludwigshafen in diesem Jahr veranstalten, doch ob überhaupt eines davon stattfinden wird, steht in den Sternen: „Wir wissen nicht, wie sich die allgemeine Corona-Lage entwickelt,“ sagte Geschäftsführer Joachim Speckmann (Böhl-Iggelheim). „Wir planen gewissermaßen ins Blaue hinein.“

Das gilt für das traditionelle Mutterstadter Kerwe-Radrennen ebenso wie für zwei internationale Renntage auf der Radrennbahn an der Weiherstraße in Friesenheim.