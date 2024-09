Ein großer Sturm war es zwar nicht, der am Freitag über Ludwigshafens Innenstadt hinwegfegte. Aber der Wind war offenbar stark genug, um große Teile eines Baumes abbrechen zu lassen, der auf einem öffentlichen Parkplatz in unmittelbarer Nähe zu den Pfalzwerken und der Musikschule stand. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ist dadurch ein Auto beschädigt worden. „Die Besitzerin des Fahrzeugs hatte Glück“, sagte ein Sprecher. Denn nur die Spitzen des großen Asts hätten das Heck des Autos getroffen. Der entstandene Schaden sei deshalb minimal und belaufe sich auf wenige Kratzer. Auf der anderen Seite könne man allerdings auch von Pech sprechen. Denn: Das Fahrzeug sei das Einzige gewesen, das zum Unglückszeitpunkt in der Nähe des Baums gestanden habe. Menschen sind bei dem Vorfall laut Polizei nicht zu Schaden gekommen. Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte gegenüber der RHEINPFALZ, dass der betroffene Baum im Nachgang und in Absprache mit der Ordnungsbehörde komplett beseitigt wurde. Weil nicht auszuschließen gewesen sei, dass weitere Gefahr von ihm ausgehe.