Wegen der schwierigen humanitären Lage in der Ukraine startet der „Arbeitskreis Flüchtlinge Oggersheim“ mit der Kolpingsfamilie Oggersheim und der Flüchtlingshilfe Ruchheim eine Spendenaktion für Menschen in den Kriegsgebieten, die keine Möglichkeit haben, das Land zu verlassen.

Benötigt werden Taschenlampen, Batterien, Powerbanks, Handys mit Ladegeräten, Campingkocher, Isomatten und Schlafsäcke (gereinigt, gewaschen), Hygiene-Artikel aller Art, Spielsachen, Kuscheltiere, Medikamente (originalverpackt und mindestens sechs Monate haltbar), Verbandsmaterial, Kompressen, Pflaster, Blutdruck- und Blutzuckermessgeräte, EKG- und Ultraschallgeräte, Injektions- und Infusionsartikel, chirurgische Instrumente, Beatmungszubehör, orthopädische Hilfsmittel, Rollstühle, Rollatoren und Gehhilfen. Kleidung wird nicht gesammelt. Spenden können bis 13. Juli jeden Mittwoch von 15.30 bis 18 Uhr im „Café Welcome“, Mannheimer Straße 19, Oggersheim, oder täglich von 10 bis 16 Uhr bei der Flüchtlingshilfe Ruchheim, Theodor-Heuss-Straße 5, abgegeben werden.

Helfer beantworten Fragen

Die Spenden werden am 16. Juli von Mitgliedern des Arbeitskreises und Flüchtlingen verladen. Den Transport organisiert Daniel Lessinger (Flüchtlingshilfe Ruchheim), der schon viele Hilfsaktionen gemanagt hat. Ihn unterstützt Daniel Trwadzik aus Gernsheim, der gerade seinen achten Spendentransport in die Ukraine erfolgreich abgeschlossen hat. Mit seinem Transporter werde er die Spenden in die Ukraine bringen und in Kooperation mit Kolping International und Kolping Ukraine an örtliche Kolpingsfamilien zur weiteren Verteilung übergeben. Die medizinischen Materialien gehen direkt an den ukrainischen Gesundheitsdienst. Helfer beantworten Fragen telefonisch: 0171 3557076.