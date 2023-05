Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Triwo-Gruppe will den Industriepark Süd zwischen Mundenheim und Rheingönheim weiterentwickeln. So sollen dort eine große Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung, Forschungslabore und ein Futtermittelhersteller angesiedelt werden.

Die 1972 in Trier gegründete Triwo-Unternehmensgruppe betreibt Gewerbegebiete und Flugplätze an 22 Standorten in ganz Deutschland. 2019 erwarb die Gruppe den Industriepark in Ludwigshafen,