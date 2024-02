Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kein Faschingsumzug in Oppau und auch nicht in Edigheim, aber dafür soll närrische Musik und ein buntes Programm am Faschingsdienstag bei der „Fassnacht uff de Strooss“ die Narren entschädigen.

Dafür ist eine große Bühne am Vorplatz des Bürgerhauses Oppau aufgebaut. Jede Menge Live-Acts sollen auf dem Vorplatz, dem Bürgermeister-Günther-Janson-Platz, für