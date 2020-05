Die Zeit der Online-Ausstellungen und virtuellen Rundgänge durch Museen neigt sich dem Ende zu: Museen dürfen wieder öffnen. Häuser in Ludwigshafen und Mannheim wollen das in rund einer Woche tun. Das erste der drei großen Mannheimer Museen, das seine Türen wieder für Besucher öffnen möchte, wird die Kunsthalle sein. Der Ausstellungsbetrieb solle am Freitag, 8. Mai, teilweise wieder aufgenommen werden, teilte eine Sprecherin mit. Am Montag, 11. Mai, wird das Technoseum wieder öffnen und am Dienstag, 12. Mai, die Reiss-Engelhorn-Museen. Eine Wiedereröffnung der Museen in Ludwigshafen sei ab Montag, 11. Mai, denkbar, sagte René Zechlin, der Direktor des Wilhelm-Hack-Museums.