Die Messe „Faszination Modellbau“ mit etlichen namhaften Ausstellern öffnet vom 8. bis 10. März in der Mannheimer Maimarkthalle ihre Pforten. Die Veranstaltung gilt als Eldorado für Modelleisenbahn-Fans und Bühne für die neuesten Innovationen und Trends der Branche, die live präsentiert werden. Neben den Modellbahnwelten gibt es nach Angaben der Veranstalter Vorträge, Wettbewerbe und Mitmachaktionen. Ein Projekt dürfte neue Maßstäbe setzen: Das Weschnitztal-Überwaldbahn-Projekt ist ein Zusammenschluss verschiedener Modellbahner aus dem Großraum Frankfurt-Mannheim-Heidelberg, die die entsprechende Bahnstrecke von Weinheim in den Odenwald in wesentlichen Punkten nachgebaut haben. In Mannheim sind nun alle diese Nachbauten in einer echten Großanlage zu sehen. Das zentrale Element der Messe bildet das Ensemble von Modellbahn-Anlagen, die Clubs aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien zeigen. „Die Anlagen beeindrucken nicht nur visuell, sondern setzen auch auf digitale Raffinesse. Originale Sounds von Bahnhofsansagen und faszinierende Fahrgeräusche verleihen den Szenarien eine authentische Atmosphäre“, so die Veranstalter der Messe. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite https://www.faszination-modellbahn.com.