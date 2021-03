Ein Kamin, der den Frühling sichtbar macht, zwei Nager, die sich einen neuen Lebensraum erobern, und ein Bericht, der Kopf steht – was mag da bloß dahinterstecken?

Das grüne Leuchten

Das grüne Leuchten ist ein französischer Spielfilm von Éric Rohmer aus dem Jahr 1986, der bei den Festspielen in Venedig immerhin einen Goldenen Löwen gewonnen hat – ein Preis, der für Qualität bürgt. Für eine stabile Energieversorgung in Ludwigshafen und darüber hinaus bürgt das Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße, kurz: GML. Das Entsorgungsgebiet umfasst 2600 Quadratkilometer. In Ludwigshafen werden jährlich mehr als 200.000 Tonnen Siedlungsabfälle verwertet. Und das GML setzt auch andere Zeichen: Seit 20. März – pünktlich zum Frühlingsbeginn – hat die Farbe der Kaminbeleuchtung gewechselt: auf ein frisches Grün. Die nächtliche Beleuchtung bleibt bis zum Sommeranfang am 21. Juni bestehen. Das grüne Leuchten des 125 Meter hohen Schlots ist täglich ab der Dämmerung bis Mitternacht zu sehen – und ist ein beliebtes Motiv für preisverdächtige Panoramabilder.

Die neuen Bewohner

In den Rathausturm sind offensichtlich neue Bewohner eingezogen. Begrüßt werden die unliebsamen Zwischennutzer allerdings wenig freundlich: Direkt vorm Zugang zum Stadtratssaal lockt eine unscheinbare Rattenfalle die Nager an. „In den letzten Tagen wurde ein Tier gesichtet“, wird ein Mitglied der Hausverwaltung zitiert. „Dagegen mussten wir vorgehen.“ Ob das Tier tatsächlich im ersten Stock und damit direkt vorm Stadtratssaal oder eventuell an anderer Stelle gesichtet worden ist, wusste er nicht zu sagen. Und wie das Tier auf dieser Ebene ins Haus gelangt sei – möglicherweise über die Außentreppe oder gar durch die Kanalisation, bleibt ebenfalls offen. Sicher ist allerdings, dass es dort, wo sich Menschen aufhalten, in der Regel auch Ratten gibt.

Schätzungen gehen davon aus, dass unter einer Stadt noch einmal eben so viele vierbeinige Nagetiere wie Einwohner leben. Irgendwie ist die Rattenfalle im Rathaus aber auch ein positives Signal – und das gleich aus doppeltem Blickwinkel. Zum einen gibt es noch Menschen, denen das marode Rathaus offensichtlich am Herzen liegt, und die dem Schädlingsbefall entgegenwirken, und zum anderen macht die Sichtung des Nagers Hoffnung. Schließlich sind es die Ratten, die das sprichwörtlich sinkende Schiff frühzeitig verlassen. Ganz so schlimm steht es um das Rathaus also noch nicht.

Das possierliche Tierchen

Andere possierliche Tierchen, die nicht „vorne wie hinten“ sind, wurden zuletzt im Ebertpark gesichtet. Auf den ersten Blick wundert sich der Besucher durchaus, dass der „Biber“ so zutraulich ist. Kommt er doch gemütlich und entspannt aus dem Wasser, lässt sich durch die Parkbesucher keineswegs stören und marschiert direkt auf die Parkbank zu, um sich sein Frühstück abzuholen. So entspannt, wie dieses kleine dicke Ding kam, dreht es sich dann auch wieder um und kehrt ins Wasser zurück, um dort zu futtern. Erst wenn der Spaziergänger an ihm vorbei geht, erkennt er den langen Schwanz, der aussieht wie der einer Ratte. Schon ist das Rätsel gelöst: Es handelt sich um eine Biberratte – eine Nutria (nicht zu verwechseln mit der Bisamratte).

Die anderen Exemplare

Im statistischen Jahrbuch 2020 der Stadt findet man auf über 300 Seiten jede Menge Informationen – Statistiken, Berichte, Analysen, Konzepte. So erfährt man ab Seite 17, dass die Ludwigshafener Einwohnerzahl im Jahr 2019 auf 176.815 angewachsen ist. 1990 lag sie noch bei 167.275, 1980 bei 166.736. Es lohnt sich also auch für uns Journalisten, darin zu stöbern. Man lernt ja nie aus und stets dazu. Dieses Mal haben wir gelernt, dass der Einband mancher Exemplare falsch gebunden war. Aber wen wundert das in Zeiten, in denen die ganze Welt Kopf steht.