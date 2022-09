Für den tatsächlichen Neubau der Helmut-Kohl-Allee und der neuen Stadtbrücke muss jetzt das erste Geld ausgegeben werden. Auf seiner Sitzung am Montag im Pfalzbau soll der Stadtrat 3,8 Millionen Euro bewilligen. Diese Summe braucht die Verwaltung für vorbereitende Arbeiten auf dem unter der Trasse liegenden Bahngelände.

Dort soll der Untergrund vorbereitet werden für die Pfeilerachsen der Westbrücke, die den Verkehr von der B44 führen soll. Neun dieser Achsen werden auf DB-Gelände verankert. Für diese müssen Kabelkanäle ausgehoben und an mehreren Positionen neue Oberleitungsmasten aufgestellt werden.

Der Zeitplan dafür muss mit der Deutschen Bahn getaktet werden, die Zeitfenster für notwendige Sperrungen von Gleisanlagen sind begrenzt. Sie öffnen sich in den kommenden Monaten und danach aufgrund der Betriebsabläufe erst wieder 2027. Die ersten Schritte hin zur Realisierung der neuen Stadtstraße werden darin bestehen, dass Grünflächen zurückgeschnitten werden und der Boden nach explosiven Relikten aus dem Zweiten Weltkrieg gescannt wird.

Zwei große Bauprojekte

Der Stadtrat soll darüber hinaus den Weg frei machen für zwei große Bauprojekte: ein Höffner-Möbelhaus im Gewerbegebiet Westlich B9 in Oggersheim und ein Neubaugebiet auf einem 16.000 Quadratmeter großen Grundstück am Friesenheimer Zehnmorgenweiher. Ausgehend von einem seinerzeitigen Antrag der Freien Wähler soll es jungen Familien erleichtert werden, Bauland zu erwerben. Es soll zwar nach einem Punktesystem günstiger verkauft werden als auf dem Markt üblich. Allerdings ist das Angebot an verfügbaren städtischen Grundstücken überschaubar. Getestet werden soll ein solches privilegiertes Vergabeverfahren in Edigheim.

In einem aufwendigen Prozess wollen Stadtplaner aus dem Rathaus und aus drei externen Büros die Innenstadt weiterentwickeln und dazu auch Sanierungsgebiete ausweisen beziehungsweise fortschreiben. Die beiden betroffenen Ortsbeiräte sind bereits über Details unterrichtet worden. Nach einer Vorstellung des Sachstands im Stadtrat sollen in diversen Formaten auch die Ansichten und Vorstellungen der Bürger gehört werden.

Eigenkapital geht zur Neige

Eher technischer Natur ist die Einbringung des ersten Nachtragshaushalts. In der Vorberatung im Hauptausschuss am vergangenen Montag im Pfalzbau waren sich Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) und die Fraktionen einig, dass die Kosten gegenüber der ursprünglichen Planung im Wesentlichen nicht aus dem Ruder gelaufen sind. Der Jahresfehlbetrag erhöht sich nach der aktuellen Prognose um 17,4 auf nun 75,8 Millionen Euro. Er falle geringer aus als befürchtet und ergebe sich aus laufenden Verwaltungstätigkeiten und nicht aus unkalkulierbaren Kostenexplosionen.

Das Eigenkapital schrumpft damit weiter auf jetzt noch 275,4 Millionen Euro. In diesem Tempo sei es bald aufgebraucht, mahnte Schwarz mit Blick auf den erneuten Rückgriff auf Rücklagen zum Ausgleich des Fehlbetrags. Für den anstehenden Haushalt 2023 stellt sich der Kämmerer auf intensive und schwierige Beratungen ein.