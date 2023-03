Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während die knapp 32.000 Schüler der 48 Ludwigshafener Schulen ihre Sommerferien genießen, wird an vielen Gebäuden gearbeitet. Sanierungsprojekte im Umfang von mehr als 13 Millionen Euro stehen auf dem Bauprogramm. Der Sanierungsstau beläuft sich insgesamt allerdings auf mehrere Hundert Millionen Euro. Die umfangreichsten Arbeiten finden an Schulen in West, in der Gartenstadt und Oggersheim statt.

Schon seit Jahren steht fest, dass die Anne-Frank-Realschule plus in West