Seine markante Stimme war nicht zu überhören, wenn er zum Mikro griff: Als Verdi-Bezirkschef hat Jürgen Knoll am 1. April seinen Ruhestand angetreten. Ihm folgt eine Frau.

Meinungsstark, energischer Blick: Wo auch immer Jürgen Knoll das Wort ergriff, sorgte er für Aufsehen und vertrat die Interessen der Gewerkschaft vehement. Wie im Januar 2023, als Verdi-Leute in Gelbwesten am Rathausplatz mit dem Banner „Wir sind es wert“ protestierten – den Blick auf die Tarif- und Besoldungsrunde gerichtet: Hohe Inflationsraten, stark erhöhte Gaspreise und die massiven Preissteigerungen im Lebensmittelbereich – viele Beschäftigte wüssten nicht, wie sie die Kosten stemmen sollen. Die unteren Entgeltgruppen treffe dies besonders hart, brachte es Knoll unter den Augen der damaligen Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck auf den Punkt. Die Beschäftigten seien an der Belastungsgrenze, bis 2030 werde es weit über 800.000 offene Stellen im Öffentlichen Dienst geben. Allein in der Ludwigshafener Stadtverwaltung sind aktuell um die 500 Stellen unbesetzt. An Steinruck, die selbst Verdi-Mitglied ist, überreichten Knoll und Co. mehrere Hundert Unterschriften.

„Zeigt die Aberwitzigkeit der Situation“

Im RHEINPFALZ-Interview sagte Knoll seinerzeit mit markigen Worten: „Selbst wenn alle 4000 Beschäftigten der Verwaltung fünf Jahre auf ihr Gehalt verzichten würden, wäre die Stadt immer noch nicht schuldenfrei. Das zeigt die Aberwitzigkeit der Situation. Ausgerechnet jene, die am Ende der Nahrungskette stehen, dafür büßen zu lassen, dass wir in diesem Land eine falsche Steuerpolitik haben und Kommunen wie Ludwigshafen ihre Lasten nicht tragen können, darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden.“

Und: „Die massive Verschuldung betrifft Städte in der ganzen Pfalz, neben Ludwigshafen etwa auch Kaiserslautern oder Pirmasens. Dass man deswegen die Gehälter der Kassenlage anpasst, das kann ja nun wirklich nicht der Weg sein.“ An die Adresse der Arbeitgeberseite gerichtet, meinte er: „Streikfragen sind immer Machtfragen. Es werden zwar Argumente ausgetauscht, doch final lösen sich solche Tarifkonflikte am Ende über die Frage, wie stark jemand ist. Und wir sind stark.“ So klingt Knoll in Fahrt.

„Wege haben sich immer wieder gekreuzt“

Steinruck sagt über ihn: „Jürgen Knoll und mich verbindet eine jahrzehntelange, enge Zusammenarbeit, die weit über das rein Institutionelle hinausgeht. Ob früher gemeinsam an der Schnittstelle zwischen Einzelgewerkschaft und Dachverband oder später in unseren jeweiligen Rollen in der Kommunalpolitik und an der Spitze von Verdi Pfalz: Unsere Wege haben sich über die Jahre immer wieder gekreuzt. Jürgen Knoll war für mich über all die Jahrzehnte nicht nur ein leidenschaftlicher und verlässlicher Partner für die Interessen der Menschen in Ludwigshafen und der gesamten Pfalz, sondern ist mir auch persönlich und freundschaftlich eng verbunden.“

Er geht, sie übernimmt: Jürgen Knoll mit seiner Nachfolgerin Sabine Schunck. Foto: Verdi

Besonders in Krisenzeiten und bei harten Tarifauseinandersetzungen im Öffentlichen Dienst habe sie Knoll als hartnäckigen, aber stets fairen und zutiefst vertrauensvollen Mitstreiter geschätzt. Sein Wirken habe die Region nachhaltig geprägt, so Steinruck. „Ich danke Jürgen Knoll für sein unermüdliches Engagement und die wertvolle Partnerschaft über so viele Jahre hinweg. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünsche ich ihm von Herzen alles Gute, vor allem Gesundheit und die Zeit, seine neuen Freiheiten in vollen Zügen zu genießen.“

Nach vielen Jahren als engagierter Geschäftsführer im Bezirk Pfalz ist seit 1. April Schluss für Knoll. Sabine Schunck, seine langjährige Stellvertreterin, ist bereits vom Vorstand des Verdi-Bezirks Pfalz als seine Nachfolgerin gewählt und vom Bundesvorstand mit der Geschäftsführung beauftragt.

Adieu im Theater

Von den Kollegen wurde Knoll schon am 13. März im Prinzregententheater verabschiedet. Sie würdigten seinen Einsatz für die Gewerkschaft. Verdi-Landesbezirksleiterin Marion Paul hob insbesondere seine fachliche Kompetenz und seine Verdienste um die Entwicklung des Bezirks hervor. Auch wenn manche Entscheidungen kompliziert und schwierig gewesen seien, habe Jürgen Knoll die Arbeit und das Miteinander sehr geprägt, sagte sie. In die Rente geschickt wurde der 64-Jährige mit einem durchaus originellen Geschenk: Ein Double von Udo Lindenberg bescherte ihm – wenn man so will – ein bisschen Panikorchester zum Finale.

„Weit mehr als ein Beruf“

Mit dem Eintritt in den Ruhestand hat für Knoll, der im Hemshof lebt, ein neuer Lebensabschnitt begonnen. „Die Arbeit für Verdi war für mich weit mehr als ein Beruf. Sie war über viele Jahre ein zentraler Teil meines Lebens. Ich bin dankbar für die vielen Begegnungen, die gemeinsamen Auseinandersetzungen und die Erfolge, die wir zusammen erreicht haben“, betont Knoll.

Energischer Auftritt, markante Stimme: Jürgen Knoll. Hier bei einer Verdi-Veranstaltung im Oktober 2020 auf dem Ludwigshafener Theaterplatz. Archivfoto: Moray

1961 im westfälischen Lüdinghausen geboren, absolvierte er eine kaufmännische Ausbildung bei einem IT-Unternehmen in Münster. Von 1984 bis 1991 arbeitete er dort als Programmierer. Ab März 1997 war er einer der führenden Köpfe bei der Gründung eines Betriebsrats. „Hier habe ich am eigenen Leib gespürt, wie wichtig ein starker Betriebsrat für die Beschäftigten ist“, so Knoll im Rückblick.

Seine hauptamtliche Tätigkeit bei der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV), einer der fünf Gründungsgewerkschaften von Verdi, begann er im Januar 1992. Geplant war, dass er in seinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen als Gewerkschaftssekretär arbeiten sollte. Nach einer 15-monatigen Einarbeitung kam er im April 1993 in den HBV-Landesbezirk Rheinland-Pfalz in Mainz. Drei Jahre später war er stellvertretender Landesbezirksleiter der HBV. Diese Funktion hatte er bis zur Verdi-Gründung 2001 inne. Ab September 2001 wurde Knoll Geschäftsführer des damaligen Bezirks Rhein-Pfalz, ab 2014 dann Bezirksgeschäftsführer des fusionierten Bezirks Pfalz mit Vorder- und Südpfalz, Westpfalz sowie der Stadt Worms.

„Bezirk maßgeblich geprägt“

Die Nachfolge übernimmt Sabine Schunck, die bereits seit 2014 als stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin tätig ist und künftig die Leitung des Verdi-Bezirks Pfalz verantworten wird. Die 52-Jährige absolvierte von 1991 bis 1995 eine Ausbildung als Erzieherin und war von 1999 bis 2011 Personalratsvorsitzende im südpfälzischen Herxheim.

Selfie mit dem »Promi«: Knoll, Schunck und das Udo-Lindenberg-Double. Foto: Verdi/oho

Seit September 2011 arbeitet sie bei Verdi in Kaiserslautern als Gewerkschaftssekretärin mit Schwerpunkt Gesundheitswesen, ab 2014 dann zusätzlich als stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin. Über Knoll sagt sie: „Er hat den Bezirk über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt. An diese Arbeit möchte ich anknüpfen und gemeinsam mit unseren Mitgliedern, den ehrenamtlich Aktiven und dem Team im Bezirk neue Impulse setzen.“