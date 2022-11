Mehrere Tausend Teilnehmer sind am Mittwochvormittag dem Aufruf der IG Metall zu einer Großdemonstration auf dem Mannheimer Marktplatz gefolgt. Einen Tag vor der fünften Verhandlungsrunde im zähen Tarifstreit wollte die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. „Acht Prozent, acht Prozent“, schallte es immer wieder über den Marktplatz. Mit Blick auf Lohn und Gehalt ist das die Forderung der IG Metall. Begleitet wurden die Rufe von vielen Hundert Trillerpfeifen. Sollte es auch in der fünften Verhandlungsrunde keine Lösung geben, sind laut Gewerkschaft auch 24-Stunden-Warnstreiks und Urabstimmungen möglich. Bislang waren die Arbeitgeber zu keiner dauerhaften prozentualen Tariferhöhung für die Beschäftigten bereit. Ende Oktober hatten sie 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie angeboten – und eine dauerhafte prozentuale Erhöhung lediglich „in Aussicht“ gestellt – etwa zur Bedingung einer Laufzeit von 30 Monaten. „Das ist kein Angebot, das ist eine Provokation“, rief Thomas Hahl, der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Mannheim, den Demonstrationsteilnehmern von der Bühne entgegen. Am Morgen hatten sich zwei große Demonstrationszüge, einer aus dem Norden und einer aus dem Süden der Stadt, auf den Weg Richtung City gemacht. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Bundesweit waren bislang mehr als eine halbe Million Beschäftigte bei den Warnstreiks dabei.