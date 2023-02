Von dem Brand, der am 3. Februar die Kauffmannmühle im Mannheimer Jungbusch zerstörte, ist auch Zeitraum-Exit betroffen: Teile des historischen Industriegebäudes bilden die Toreinfahrt zu den Räumen des in einem Hinterhof gelegenen Künstlerhauses. Ein Zugang ist nicht möglich.

Zwar sind die Räume von Zeitraum-Exit, die sich in einem Gebäudekomplex an der Hafenstraße befinden, von einer Seite, der Böckstraße, von außen einsehbar und scheinen unbeschädigt zu sein. Eine Begehung sei bisher allerdings nicht möglich gewesen, teilt das Künstlerhaus mit. Wie lange der Zugang versperrt bleibt, sei nicht bekannt.

Zunächst einmal war die Erleichterung groß: darüber, dass kein Mitarbeiter des Hauses zu Schaden gekommen war und darüber, dass der Feuerwehreinsatz ein Übergreifen der Flammen auf die Räume von Zeitraum-Exit verhindert hatte. Allerdings ist nun seit zweieinhalb Wochen der Veranstaltungsbetrieb ausgesetzt – für ein Haus, das von Fördergeldern lebt, eine schwierige Situation. „Zeitraum-Exit steht durch diese Ungewissheit vor existenziellen Herausforderungen, da Fördermittel in der Regel im direkten Zusammenhang mit Veranstaltungsdurchführungen oder eigenen Räumlichkeiten stehen“, heißt es in einer Mitteilung.

Betrieb wohl bis März beeinträchtigt

Aktuell geht das Haus, das sich selbst als „Mannheims Ort für erweitere Kunst“ bezeichnet, davon aus, dass der Veranstaltungsbetrieb bis in den März hinein beeinträchtigt ist. Einiges musste oder muss ausfallen – die Veranstaltungsreihe „Meloakustika“, eine Musikschule für alle, etwa oder die Performance „We* Amazons“ am 3. März. Für vieles konnten allerdings schon Ersatz-Räumlichkeiten gefunden werden. So soll die Ausstellung „***Starchildren queer to stay“ vorerst im QZM (Queeres Zentrum Mannheim) in G7 gezeigt werden. Die Party „Computer Toys Label Dance Vol. 4 “ wurde auf den 14. April verschoben.

Zeitraum-Exit wurde 2001 von vier Künstlerinnen und Künstlern in der Neckarstadt-Ost gegründet und machte sich schnell einen Namen als besonderer Ort für etwas schräge Performances und Tanz. Seit 2004 veranstaltete das Haus zunächst jährlich und später alle zwei Jahre das internationale Festival „Wunder der Prärie“. Die zwölfte Ausgabe fand im Herbst 2021 statt. 2007 erfolgte der Umzug in den Stadtteil Jungbusch. Nach dem Rückzug der Gründerinnen und Gründer übernahm 2017 Jan-Philipp Possmann die Geschäftsführung, Anfang 2022 folgten ihm Frank Degler, Ludwigshafenern bekannt als früherer Archivleiter im Ernst-Bloch-Zentrum, und Isa Ihle. Unterstützt werden sie von zwei Künstlerischen Leitern.

Im Netz

www.zeitraum-exit.de