Die Ludwigshafener Großbaustellen fordern ihren nächsten Tribut. Die Durchfahrt zum Berliner Platz in der Innenstadt wird ab 1. Juni gesperrt. Wer davon betroffen ist.

Wie von der Ludwigshafener Stadtverwaltung bereits angekündigt, wird ab Montag, 1. Juni, für voraussichtlich zwei Monate die Durchfahrt von der Yorckstraße zum Berliner Platz für den Pkw- und Lkw- Verkehr gesperrt. Grund ist der Beginn der zweiten Phase zum Bau der sogenannten Bleichstraßenkurve für ein verbessertes Nahverkehrsangebot und die neue Pendlerradroute. Verkehrsteilnehmer mit dem Fahrziel Innenstadt werden gebeten, im Zeitraum der Sperrung alternativ die Verbindung Rheinallee/Rheinufer-Kaiser-Wilhelm-Straße zu nutzen. Der Schwerlastverkehr ab 3,5 Tonnen kann im genannten Zeitraum von der Yorckstraße kommend nicht mehr in die Mundenheimer Straße abbiegen und wird auf die Auffahrt Yorckstraße in Richtung Mannheim weitergeleitet.

Grund ist ein eingeschränkter Fahrstreifen in der Mundenheimer Straße, durch die Absperrung hat der Schwerlastverkehr nicht mehr ausreichend Platz beim Einfahren zur Verfügung. Der Rad- und Fußverkehr kann weiterhin die Durchfahrt zum Berliner Platz nutzen. Der Abschnitt des Fuß- und Radwegs in der Bleichstraße zwischen Mundenheimer Straße und Halbergstraße ist jedoch wegen der Maßnahme vorübergehend gesperrt. Eine ausgeschilderte Umleitung besteht über die Mundenheimer Straße und die Halbergstraße, so die Verwaltung.

Am 1. Juni beginnt die zweite Phase zum Bau der sogenannten Bleichstraßenkurve für ein verbessertes Nahverkehrsangebot. Foto: Steffen Gierescher Baustelle unter der Konrad-Adenauer-Brücke. Foto: Steffen Gierescher Tanja Jauernig und Leon Wittmaack vom Büro Adept vor einem „City West“-Modell. Foto: Steffen Gierescher Viel Grün im Zentrum sehen zumindest die ersten Pläne für die Zukunftsquartiere vor. Entwurf: Adept Foto 1 von 4

Zukunftsquartiere: Nächster Meilenstein

Die Zukunftsquartiere entlang der künftigen Helmut-Kohl-Allee („City West“) sind ein knapp 40 Hektar großes innerstädtisches Entwicklungsgebiet. Für sie liegt nun der Entwurf der Rahmenplanung vor, informiert die Stadtverwaltung. Er knüpft an die Ergebnisse des sogenannten Werkstattverfahrens an, das die Lu-City Entwicklungsgesellschaft (LCE) unter Beteiligung einer Fach- und Sachjury sowie der Bürgerschaft federführend organisiert und begleitet hatte. Sieger des Wettbewerbs war das international anerkannte Büro Adept (Kopenhagen/Hamburg) mit seinem aus Sicht aller Beteiligten überzeugenden städtebaulichen Entwicklungskonzept.

Im Zuge der weiteren Erarbeitung der nun vorliegenden Rahmenplanung wurde das Entwicklungskonzept fachlich konsolidiert und fortgeschrieben. In einem nächsten Schritt bittet die Stadtverwaltung die politischen Gremien um die Offenlage der Planung, damit sie im Herbst die abschließende Rahmenplanung dem Stadtrat zur Entscheidung vorlegen kann. Im Zuge dieser Offenlage können sich Bürger über die Planung informieren und der Verwaltung weitere Hinweise geben. Die Rahmenplanung selbst beschreibt wesentliche Entwicklungsziele für das Gebiet und stellt die Grundlage sowohl für künftiges Baurecht als auch für die Vermarktung dar. Die Schwerpunkte der Rahmenplanung sowie deren Ziele und Grenzen erläutern Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU), Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos), die Geschäftsführerin der LCE, Sonja Müller-Zaman, sowie der Leiter des Bereichs Stadtplanung, Michael Bentz, Anfang kommender Woche.