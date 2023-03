Seit Montag sind die Bürgermeister-Grünzweig-Straße (Hemshof) sowie Teile der unmittelbaren Umgebung eine Großbaustelle. Doch bei vielen Autofahrern ist das noch nicht angekommen. Immer wieder gibt es Wendemanöver vor den Absperrungen in Fahrtrichtung Innenstadt – trotz umfangreicher Beschilderung.

Hintergrund für die Sperrungen: Die Arbeitsgemeinschaft der Firmen SWR und Kassecker verlegt vor Ort im Auftrag der TWL Netze GmbH Fernwärme- und Gasleitungen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Februar 2024 an. In dieser Zeit gibt es mehrere Vollsperrungen.

Gebaut wird in sechs Abschnitten: Der ersten, zu Wochenbeginn gestarteten Abschnitte verlaufen parallel und erstrecken sich bis Mai dieses Jahres. Dafür ist die Bürgermeister-Grünzweig-Straße in Fahrtrichtung Ludwigshafen-Mitte zwischen der Ecke Gräfenau- und Jaegerstraße für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt. Während der Bauabschnitte drei und vier wird die Bürgermeister-Grünzweig-Straße bis Juni in entgegengesetzter Richtung voll gesperrt.

Auch am Eingangsbereich des Friedensparks unter der Hochstraße Nord wird gearbeitet. Foto: ier

Die Bauabschnitte fünf und sechs starten den Technischen Werken zufolge Anfang Juli. Die Arbeiten des fünften Bauabschnitts erfordern eine Vollsperrung der Jaegerstraße/Ecke Haveringallee bis zur Ecke Berliner Straße. Im sechsten Bauabschnitt wird ab Anfang August die Jaegerstraße/Ecke Berliner Straße bis zur Ecke Grünzweig-Straße voll gesperrt. Die geänderte Verkehrsführung werde jeweils ausgeschildert.

Die Sperrungen haben laut Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) auch Auswirkungen auf die Buslinien 70, 71 und 74. Details dazu gibt’s im Netz unter www.rnv-online.de.