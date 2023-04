Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Clock Clock“ – schon der Klang erinnert an eine Melodie. Damit kennt sich das Trio aus, das sich so benannt hat: Fabian Fieser, Mark Vonsin und Bojan Kalajdzic gaben am Samstag eine Kostprobe ihres musikalischen Schaffens in der Alten Feuerwache in Mannheim, ein Heimspiel. Hat doch ihre Karriere erst am Neckar richtig Fahrt aufgenommen. Mit im Gepäck hatten die Jungs auf ihrer ersten Headliner-Tour unter anderem die Songs ihrer Debüt-EP „When the Sun don’t shine“.

Was passiert, wenn man zwei Klanghölzer aneinander schlägt? Da wäre ein Geräusch, dass für manche Ohren etwa so wie „Clock Clock“ klingt. Für