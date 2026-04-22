Neue Boote im Wert von rund 9000 Euro hat der Kanu-Club Altrip angeschafft. Damit will der Verein den Nachwuchs fördern. Am Sonntag ist große Bootstaufe.

Noch liegen sie trocken an ihren angestammten Plätzen an der Wand im Bootshaus des Kanu-Clubs Altrip. Doch am Sonntag kommen sie hochoffiziell mit kühlem Nass in Berührung: Der in unmittelbarer Nachbarschaft des Fähranlegers beheimatete Kanu-Club Altrip hat auf einen Schlag neun neue Boote gekauft. Diese sollen am Sonntag beim Forellenfest getauft werden.

Vor allem der Nachwuchs soll von den neuen Booten beim KCA profitieren. Foto: Christian Treptow

„Wir haben in den vergangenen Jahren immer mal wieder neue Boote angeschafft. So viele auf einmal waren es aber noch nicht“, sagt Michelle Kurt, beim KCA verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit, beim RHEINPFALZ-Termin. Drei Boote für Erwachsene und sechs für Kinder werden am Wochenende eingeweiht. Kostenpunkt: knapp 1000 Euro pro Boot, wie Sportwart Yannick Krüger erzählt. Dazu wurden noch Schwimmwesten, Spritzdecken und Kinderpaddel angeschafft.

Die alten Boote, die aussortiert werden, werden übrigens wieder zurück an den Hersteller geschickt, informiert Yannick Krüger. „Die werden in der Regel eingeschmolzen und wiederverwertet.“

Wenn ältere Boote ausgemustert werden, werden diese zurück an den Hersteller geschickt, der sie einschmilzt und wiederverwertet, erklärt Yannick Krüger. Foto: Christian Treptow

Die Verteilung bei der Anschaffung zeigt, welchen Fokus man beim Kanu-Club legt. „Wir bieten seit zwei Jahren auch Kinderturnen an. Die Kinder wollen wir jetzt ins Boot holen“, sagt Michelle Kurt. Und das ist in dem Fall wörtlich zu nehmen. In den neuen Booten sei es angenehmer, das Paddeln zu lernen, meint Michelle Kurt. Die Erwachsenen nutzten die „Wanderboote“ für größere Touren auf dem Rhein.

Mit zehn Jahren kann man ins Boot steigen

Rund 200 Mitglieder hat der Verein aktuell, berichten die beiden Vorstandsmitglieder. Etwa 25 davon seien Kinder zwischen zwei und neun Jahren. Einmal pro Woche gehe es ins Schwimmbad, um in sicherer Umgebung einen ebenso sicheren Umgang mit dem Element Wasser zu erreichen, meint Yannick Krüger. Die Boote seien mit dabei. Für den Verein seien diese eine Großanschaffung im Sportbereich, führt Yannick Krüger weiter aus. Damit trägt der Verein der neuen Ausrichtung Rechnung, verstärkt auf den Nachwuchs zu setzen.

„Es geht darum, die Kinder erstmal an den Kanusport ranzuführen“, sagt Yannick Krüger. Im Alter von ungefähr zehn Jahren könne man dann erstmals ins Boot steigen. Die Grundlagen würden zum Beispiel auf einem der Altrheinarme vermittelt.

Der KCA hat aktuell rund 200 Mitglieder, 25 davon sind Kinder zwischen zwei und neun Jahren. Foto: Christian Treptow

Wer sich die neuen Boote aus der Nähe anschauen will, der hat am Sonntag dazu Gelegenheit. Dann findet ab 10 Uhr das Forellenfest am Bootshaus des Vereins (An der Rheinfähre 10) statt. Nach dem Frühschoppen werden ab 11 Uhr die Boote getauft. „Die Kinder dürfen ihre Boote selbst taufen“, sagt Yannick Krüger. Selbstverständlich nicht mit Sekt, wie der Sportwart lachend sagt. Dafür stehen die Namen für die neuen Boote für die Kinder schon fest: Sie sollen nach Figuren aus der Buchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ getauft werden.