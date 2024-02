Der aus Ludwigshafen stammende und in Mannheim wohnende Songwriter und Pfalzrock-Sänger Tim „Gringo“ Mayer ist der prominenteste aktive Teilnehmer an der ersten „Schorlewanderung“ des Pfälzerwald-Vereins am 1. Juni in Deidesheim. Der 35-jährige gebürtige Gartenstädter soll mit seinen deftigen Dialekt-Songs wie „Nimmi normal“ oder „Allahopp“ zum Abschluss des Wandertags im idyllischen Hof des Deidesheimer Winzervereins für den musikalischen Höhepunkt sorgen. Die Neustadter Zentrale des Pfälzerwald-Vereins organisiert erstmals diese auch für Nichtmitglieder mögliche ungewöhnliche „Schorlewanderung“, die vom Deidesheimer Bahnhof auf mehreren unterschiedlichen Routen zu verschiedenen Einkehrstopps wie die Deidesheimer Hütte oder andere bewirtschaftete Lokalitäten führt. Der Sänger und Gitarrist Gringo Mayer soll nach dem gemeinsamen Zieleinlauf beim Winzerverein die Wanderer in Stimmung bringen.