„Niemand wie du“ heißt die neue Single von Gringo Mayer, die an diesem Freitag erscheint und einen Vorgeschmack auf sein drittes Album „Laav“ gibt. Es kommt im Januar – zu Beginn eines Jahres, in dem der aus Ludwigshafen stammende Mundart-Musiker sein bisher größtes Konzert geben möchte. Darüber hat Nicole Sperk mit dem 35-Jährigen gesprochen. Und über seinen Glauben an den internationalen Durchbruch.

Gringo Mayer, wir treffen uns zu diesem Gespräch in Ludwigshafen. Wenn Sie außerhalb der Rhein-Neckar-Region auftreten: Sind Sie da eigentlich der Mannheimer oder der Ludwigshafener?

Gute