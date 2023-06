Wie besonders die Musik von Gringo Mayer („Ahjoo“) aus der Ludwigshafener Gartenstadt ist, hat sich bis nach Hamburg herumgesprochen: Am Donnerstag, 20. Juli, 23.35 Uhr, ist er in der Kultsendung „Inas Nacht“ mit Ina Müller zu erleben. Weitere Gäste werden der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil und Fußball-TV-Expertin Almuth Schult sein.

Viele Auftritte in der Region

Mayer, 34, lebt in Mannheim und macht Indie-Blues mit Mundart-Texten. 2021 erschien sein Debütalbum „Nimmi normal“, für den 1. September ist die Veröffentlichung des Nachfolgers „Ihr liewe Leit“ angekündigt.

Live erleben kann man ihn unter anderem auf der Klosterruine Limburg in Bad Dürkheim (27. Juli), in Worms (13. August), Landau (19. August), auf der Bundesgartenschau (27. August) und in Deidesheim (2. September).