Die CDU zeigt sich irritiert von der Kritik der SPD an der Verschiebung des Erweiterungsbaus für die Brüder-Grimm-Grundschule in der Hornstraße. „Die SPD in Süd startet ihren Wahlkampf, das machen die Aussagen von Lorena Schmitt deutlich“, sagt Daniel Beiner, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion. In der Sache seien sich alle Parteien einig: Die Grimm-Schule mit derzeit 244 Schülern platze seit Jahren aus allen Nähten. Eine weitere Verzögerung der Erweiterung sei eine Katastrophe. „Ich bin CDU-Ortsvorsteher Christoph Heller äußerst dankbar, dass er immer wieder den Finger an den richtigen Stellen hebt, seit Jahren viele Gespräche führt und für Lösungen kämpft. Ohne ihn sähe die Lage noch schlimmer aus“, so Beiner. Auf dieser sachlichen Grundlage sollten alle mitarbeiten, damit im nächsten Schuljahr der Betrieb an der Grundschule vernünftig laufen könne.

„Richtige Stellen in die Pflicht nehmen“

„Dazu gehört auch, die richtigen Stellen in die Pflicht zu nehmen. Neue Grundstücke werden nicht aus dem Hut gezaubert werden können.“ In einem Nebensatz erwähne die SPD-Vorsitzende aus Süd zumindest das zuständige Baudezernat, das bekanntermaßen jedoch nicht von Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) geführt werde. Die Kritik an der Bürgermeisterin sei daher reiner Wahlkampf. Als Sozialdemokratin wisse Schmitt zudem bestens, wer in Mainz Verantwortung trage. „Sie könnte ihre Kraft dahingehend verwenden, bei ihren Genossen dafür zu sorgen, der besonderen finanziellen und sozialen Rolle Ludwigshafens Rechnung zu tragen und uns vor Ort entsprechend zu unterstützen. Das würde uns auch an anderer Stelle gut tun“, bilanziert Beiner.

Wie berichtet, hatte die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats um eine „Fristverlängerung“ für die Erweiterung wegen Personalmangels gebeten. Schmitt hatte daraufhin Reifenberg und den Bau- und Umweltdezernenten Alexander Thewalt (parteilos) kritisiert.