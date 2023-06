Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am vergangenen Samstag, 3. Juni, dreimal wegen illegalen Grillens in Grünanlagen eingegriffen. Bei einer Präventivstreife entdeckten die Einsatzkräfte am Samstagabend nach 20 Uhr im Bürgerpark in der Pfingstweide zwei Stellen, an denen sich Menschen Speisen auf einem Grill zubereiteten. Die KVD-Streife wies diese Personen auf die städtische Grünflächensatzung hin, die das Grillen in Grünanlagen verbietet, und forderte sie auf, das Grillen einzustellen. Die Betroffenen zeigten sich einsichtig, löschten die jeweilige Holzkohleglut ab und entsorgten anschließend ihren Abfall in einem mitgeführten Müllsack.

Gegen 22.15 Uhr erreichte den KVD der Anruf eines Anwohners, der vom illegalen Grillen an der Rheinschanzenpromenade auf Höhe der August-Macke-Straße berichtete. Vor Ort sprachen die Einsatzkräfte eine Frau und deren Lebensgefährten an, die dort einen Holzkohlegrill betrieben. Auf ihr Vergehen angesprochen, zeigten auch sie sich einsichtig und löschten die Glut.

Anlässlich dieser geahndeten Vergehen weist die Stadtverwaltung ausdrücklich darauf hin, dass die Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen das Grillen außerhalb ausgewiesener Bereiche sowie das Betreiben offener Feuerstellen in den Grünanlagen Ludwigshafens untersagt.