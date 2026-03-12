Regionalligaderby: Der TTC Oggersheim erwartet den Titelverteidiger VfR Birkmannsweiler. Am kommenden Samstag um 18 Uhr ist der Tabellenführer zu Gast in Ludwigshafen. Am Sonntag folgt um 14 Uhr das nächste Heimspiel gegen TTC ImmoXone Bietigheim-Bissingen II, aktuell mit drei Punkten Vorsprung einen Platz vor den Oggersheimern als Siebter platziert. „Wir werden an diesem Wochenende mit zwei griechischen Nationalspielern antreten“, erklärt Kevin Rief aus dem TTC-Team. Panagiotis Gionis sowie Georgios Stamatouros, die Nummer drei Griechenlands, haben sich als Verstärkung angekündigt. An Position drei wird zudem der litauische Nationalspieler und aktuelle Nummer eins seines Landes Kestutis Zeimys zum Einsatz kommen. Komplettiert wird das Team von Sascha Gemar und Kevin Rief. „Wir erwarten sehr spannende Spiele, zumal auch Birkmannsweiler mit einem sehr starken Team anreisen wird“, informiert Rief.