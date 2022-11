Medizinische Hilfe

In der Ukraine tobt weiter der Krieg. Großen Teilen der Bevölkerung fehlt es an fast allem. Mehrere Ärzte vom Mannheimer Impfzentrum wollten nicht länger tatenlos zuschauen. Sie haben ein Netzwerk geschaffen, um persönlich medizinisches Material in das Land zu bringen. Zum Artikel

Wenn der „Perso“ nicht reicht

Viele in Deutschland lebende Griechen haben Problemen bei Banken und der Post, weil ihre Personalausweise dort nicht anerkannt werden. Warum das so ist, zeigt ein Beispiel aus Ludwigshafen. In der Stadt leben etwas mehr als 2000 Griechen. Zum Artikel

Tiefrote Zahlen

Gleich in dreifacher Hinsicht hat sich der Krankenhausausschuss in Frankenthal bei seinem Treffen am Mittwoch mit der ökonomischen Situation der Stadtklinik zu beschäftigen. Und die gestaltet sich alles andere als rosig. Warum das so ist und was als Gegenmittel ins Auge gefasst werden soll, lesen Sie hier.

Immer mehr minderjährige Migranten

Sie stammen aus Syrien, Afghanistan, Nordafrika oder der Türkei. Erschöpft, verängstigt und oft krank stehen die Kinder und Jugendlichen vor der Tür der Aufnahmestelle für Asylbegehrende (AfA). Die Stadt gerät bei der Aufnahme und Betreuung der jungen Ankömmlinge zunehmend an Grenzen. Zum Artikel

Frühlingsmarkt fällt aus

Gibt es 2023 eine Straßenfasnacht oder stattdessen den Frühlingsmarkt in Schifferstadt? Die Mitglieder des Hauptausschusses standen vor der Wahl. Die Entscheidung fiel für die Fasnacht - auch wenn einiges dagegen spricht. Zum Artikel