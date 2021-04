„Pressluft“ heißt das neue Stück, das der Choreograf und Regisseur Martin Nachbar für das Junge Nationaltheater Mannheim kreiert hat – eine Tour de Force mit Tiefgang rund um den Klimawandel, die auch als digitale Premiere überzeugt. Ein kurzweiliges Stück, das von China aus über eine riesige Distanz mitentwickelt wurde.

Zum gemeinsamen Atmen laden die beiden Hauptdarsteller Carmen Yasemin Zehentmaier und Sebastian Reich die 96 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Waldgeräusche wie im Regenwald am Amazonas tauchen auf, dazu elektronische Musik. Ein von unten gefilmtes Videobild eines Blattes, durch dessen Ritzen man die Sonne erblickt. Die Darsteller lassen sich mit weiten, gewundenen Bewegungen ihres Körpers durch den Raum treiben. Dass die Idylle nicht lange währen würde, war klar. Das Geräusch von Motorsägen ist zu hören, das Fällen von Bäumen.

„Jetzt kommen die Nachrichten“, unterbricht ein Nachrichtensprecher den Tanz. Das dritte Motiv, das der Regisseur aufbaut, sind die Medien. Hellblau erscheint auf dem Bildschirm eine Szenerie täuschend echt wie in der Tagesschau, die moderiert vom dritten Darsteller Zenghao Yang moderiert wird. Als neues Ensemblemitglied sitzt er jedoch wegen der Pandemie noch in China fest und hatte mit dem Team die Herkulesaufgabe gemeistert, sich über tausende von Kilometern und mehrere Zeitzonen hinweg das Stück mitzuentwickeln. Erfrischend agiert er – besonders in Kombination mit dem künstlerischen und von Ironie getragenen Ansatz des Regisseurs, stellenweise die Herstellung des Stückes offenzulegen. Yang als Nachrichtensprecher imitiert ein Interview mit den beiden Tänzern, die sich plötzlich in Ärzte einer Mannheimer Klinik verwandeln und Auskunft geben. Elegant hat Martin Nachbar sein Stück so wieder zum Ausgangspunkt – dem Körper, dem Atmen und der Stimme – zurückgeführt.

Entlarvend am besten

Was sich im Verlauf entfaltet, ist im Grunde eine Wiederholung dieser herrlichen thematischen „menage à trois“ aus den Klimaproblemen und was der Mensch für oder gegen sie tut, das irrsinnige Wechselspiel zwischen Menschen und Medien. Genüsslich wartet das Stück – die Tradition des Dokumentartheaters zitierend – mit allem auf, was man so kennt: den Gelbwesten, Greta Thunberg, omnipräsenten Fotografinnen und Fotografen, dem viel zu hohen Stromverbrauch und wer daran schuld. Dass die Inszenierung vor allem in den gesprochenen Passagen stellenweise moralinsauer aufstößt, liegt daran, dass es eine Herausforderung gewesen muss, eine Balance zwischen politischer Korrektheit und Martin Nachbars originärem Drang zu Spiel und zu Brüchen zu finden.

Denn „Pressluft“ ist in jenen Momenten am Besten und Lustigsten, wenn es entlarvend wirkt. Dies geschieht etwa, als Sebastian Reich wie auf einem Laufsteg Protestierende darstellt und dabei von Carmen Yasemin Zehentmaier, die eine Fotografin mimt, aufgefordert wird, mal kämpferisch, mal traurig oder voller Enthusiasmus zu demonstrieren oder gar eine Rede der deutschen Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer zu zitieren.

