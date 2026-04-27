Die Grenze zwischen zwei Ludwigshafener Stadtteilen läuft mitten durch die neue Pesch-Siedlung. Sollen die Häuser nun zu West oder Oggersheim gehören? Die Stadt hat eine Idee.

Bisher ist der Stadtteil West der kleinste Ortsbezirk in Ludwigshafen. Rund 5700 Menschen leben dort. Das könnte sich in absehbarer Zeit ändern. Denn am Rande des Stadtteils West liegt das Areal, auf dem die Heinrich-Pesch-Siedlung gebaut wird. Dort sollen einmal bis zu 2000 Menschen wohnen.

Die aktuelle Gebietsgrenze zwischen West und Oggersheim führt genau durch das Neubaugebiet. Die Stadtverwaltung hat vorgeschlagen, die künftige Pesch-Siedlung komplett dem Verwaltungsbezirk West zuzuschlagen und dafür die Stadtteilgrenzen zu ändern. Der Hauptgrund für den Vorschlag der Verwaltung sei ein neuer Zuschnitt der Wahlbezirke, die wegen der jetzigen Grenzziehung teils durch die geplanten Häuser verlaufen würden, erläuterte ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung dem Ortsbeirat Nord bei dessen jüngster Sitzung.

Bebauung hat begonnen

Das Thema beschäftigt schon länger die Politiker in West und Oggersheim – beide Ortsbeiräte sähen die knapp 15 Hektar große Pesch-Siedlung gerne in ihrem Beritt. Nun kommt ein gewisser Zeitdruck in die Sache, denn in der Pesch-Siedlung werden in diesem Jahr 22 Reihenhäuser gebaut. Wenn dort die neuen Bewohner einziehen, brauchen sie eine Adresse und müssen von der Verwaltung auch einem Wahlbezirk zugeordnet werden. „Damit wir das dann unter Dach und Fach haben, schlagen wir vor, die Pesch-Siedlung dem Stadtteil West zuzuordnen und dort einen eigenen Wahlbezirk einzurichten“, so die Verwaltung. Dafür sprächen einige Gründe: So liege bereits das benachbarte Bildungszentrum Heinrich-Pesch-Haus in West. Das Zentrum von West liege zudem wesentlich näher am Neubaugebiet als Oggersheim.

„Ich finde es sehr positiv, dass die Heinrich-Pesch-Siedlung ganz zu uns wandern soll, anstatt zwischen West und Oggersheim aufgeteilt zu werden“, sagt West-Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD). „Wir begrüßen das. Der Bezug nach West ist wegen der Entfernung größer als nach Oggersheim. Durch die neuen Bewohner der Pesch-Siedlung würde auch die soziale Mischung im Stadtteil gefördert“, meinte Wolfgang Leibig (CDU). Der Ortsbeirat Nord, der auch für West zuständig ist, stimmte einstimmig dem Verwaltungsvorschlag zu.

Was macht Oggersheim?

Nun liegt der Ball in Oggersheim, wo der dortige Ortsbeirat noch von der Verwaltung angehört werden soll. Oggersheim ist mit über 26.000 Einwohnern der größte Stadtteil in Ludwigshafen. „Wir hoffen, dass jetzt Oggersheim auch zustimmt“, sagte Ortsvorsteher Gürsoy. Ob es tatsächlich so kommt, wird sich zeigen. Denn vor zwei Jahren hatten die Oggersheimer sich dagegen ausgesprochen. Das Argument der „emotionalen Nähe“ der künftigen Siedlung in Richtung Westen wollte man damals im Oggersheimer Rathaus so nicht stehenlassen. Jetzt soll also ein neuer Anlauf unternommen werden. „Ob Oggersheim unseren Vorschlag auch will, müssen wir noch sehen“, sagte der Verwaltungsmitarbeiter.

Falls die Pesch-Siedlung tatsächlich dem Stadtteil West zugeschlagen würde, dann wäre der Bezirk in einigen Jahren nicht mehr der kleinste Ludwigshafener Stadtteil. Anwärter auf diese Einstufung wären dann Ruchheim mit 6085 oder die Pfingstweide mit rund 6065 Einwohnern.