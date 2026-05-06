Freiwillige treffen sich einmal im Monat zur gemeinsamen Gartenarbeit. Der Termin für den nächsten Einsatz steht.

Für das Helga und Dieter Wagner-Plätzel möchte sich das „Greenteam“ am Samstag, 16. Mai, 10 Uhr einsetzen. Initiiert haben das Projekt Schifferstadts Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) und die städtischen Umweltbeauftragten Frank Schmitt und Sven Rudek. Jeden dritten Samstag im Monat trifft sich die Gruppe ab 10 Uhr zur Pflege einer Grünfläche im Stadtgebiet. Für Kaffee und eine entspannte Atmosphäre ist gesorgt. Eigene Unkrautstecher, Gartenscheren und Handschuhe können gerne mitgebracht werden. Alle Interessierten sind recht eingeladen.

Im November hatte die Gruppe im Stadtpark Tulpenzwiebeln eingesetzt, im Februar dann herabgefallenes Laub zusammengerecht. Im März haben die Freiwilligen die Gräser und Stauden am Helga und Dieter Wagner-Plätzel geschnitten. Im April entstand am abgesenkten Ufer des Schwanenweihers eine Totholzhecke als Absicherung der Kinder und gleichzeitig als Lebensraum für Tiere.

Zum Hintergrund: Die regelmäßig anfallenden gärtnerischen Tätigkeiten übernehmen nach wie vor Mitarbeitende der Stadtgärtnerei. Im vor Kurzem gegründeten Greenteam engagieren sich laut Stadtverwaltung Bürgerinnen und Bürger, die Spaß an der Arbeit unter freiem Himmel haben und die sich für die Umwelt und die einladende Optik Schifferstadts einsetzen wollen. Rückfragen können gerne per E-Mail an umweltbeauftragte@schifferstadt.de gestellt werden.