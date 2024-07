Ein breites Aktionsbündnis veranstaltet an diesem Samstag, 20. Juli, das Event „Green & Clean Mannheim“ auf dem Gelände des TSV Mannheim. Bei dem Nachhaltigkeitstag präsentieren regionale Vereine, Initiativen und Unternehmen verschiedene Möglichkeiten, das eigene Leben umweltgerechter zu gestalten, heißt es in einer Mitteilung von Uwe Franken vom Team „Rhinecleanup“.

Neben Infoständen gewähren Fachvorträge und andere Aktionen soll es Einblicke in eine faire Lebensgestaltung geben „und Tipps, wie jeder selbst ein bisschen die Welt retten kann“, so Frank.

Wer am Aktionstag schon selbst aktiv werden möchte, kann das bei einer Cleanup/Plogging-Aktion tun, bei der während eines Spaziergangs oder einer Joggingrunde das Neckarufer vom Müll befreit wird.

Beginn von „Green & Clean Mannheim“ ist um 11 Uhr am Hans-Reschke-Ufer 4a in Mannheim. Um 11.30 Uhr geht es in einem Vortrag um den „Local Green Deal Mannheim – konkrete Maßnahmen für eine klimaneutrale lebenswerte Stadt“, um 12 Uhr um „Ernährung der Zukunft – Zur Verbesserung der eigenen und planetaren Gesundheit“ und um 12.30 Uhr um das Thema „Wie retten wir die Welt?“.