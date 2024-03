Armin Grau, seit 18. März 65, grüner Bundestagsabgeordneter aus Altrip, wird ab sofort in Berlin für sechs Monate das Amt des Obmanns im Gesundheitsausschuss übernehmen. Er vertritt die bisherige Obfrau Saskia Weißhaupt während ihres Mutterschutzes. „Ich freue mich sehr auf diese zusätzliche Aufgabe. Mit diesem Amt bin ich in die Themenkoordination und die Planung der Tagesordnung des Gesundheitsausschusses involviert. In jeder Sitzungswoche besprechen die Obleute der Regierungsfraktionen und dann alle Obleute zusammen mit der Ausschussvorsitzenden den Ablauf und die Inhalte des Ausschusses. Außerdem ist das Amt auch mit der Rolle des stellvertretenden Sprechers für Gesundheitspolitik der Grünen verbunden. Die neue Aufgabe wird mir vertiefte Einblicke in die parlamentarische Arbeit ermöglichen“, sagt der Abgeordnete für den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal