Grünen-Bundestagsabgeordneter Armin Grau (63, Altrip) weist die Kritik des Ludwigshafener SPD-Kollegen Christian (50) Schreider zu den atompolitischen Entscheidungen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zurück. „Alle Analysen zeigen, dass wir in Deutschland eine hohe Versorgungssicherheit haben. Wir haben genug Strom in und für Deutschland. Aber wir sind Teil eines europäischen Systems, und dieses Jahr ist ein besonderes Jahr in ganz Europa“, so Grau. Der russische Angriff auf die Ukraine, der Ausfall rund der Hälfte der Atomkraftwerke in Frankreich wegen technischer Probleme und niedrige Pegelstände der Flüsse beeinträchtigten die Energieversorgung. Die großen Krisen – Krieg und Klima – wirkten sich hier sehr konkret aus. „Daher war ein zweiter Stresstest notwendig. Er hat gezeigt, dass nur in sehr extremen Situationen, deren Eintreten sehr unwahrscheinlich ist, Netzengpässe auftreten können. In diesen Fällen ist ein Bündel an Maßnahmen erforderlich. Atomkraft hat im Szenario des Stresstests einen geringen Zusatzeffekt: Sie senkt den Bedarf der Zuschaltung von Kraftwerken nur von 5,1 auf 4,6 Gigawatt. Atomenergie ist und bleibt eine Hochrisikotechnologie“, betont Grau.

„Nur im äußersten Notfall“

Habeck wolle sie nur im äußersten Notfall nach dem 31. Dezember 2022 nochmals hinzunehmen. Mit ganz überwiegender Wahrscheinlichkeit würden die beiden AKW nicht mehr betrieben – „und das ist gut so“. Ein Streckbetrieb sei nicht notwendig und unter Sicherheitsaspekten auch nicht vertretbar. „Die routinemäßige periodische Sicherheitsüberprüfung ist jetzt bereits seit 13 Jahren nicht mehr erfolgt. Bei der geplanten Einsatzreserve handelt es sich um eine sogenannte Kaltreserve, ein bei Wartung erprobtes Verfahren. Darüber waren die Betreiber informiert. Kanzler Olaf Scholz hat das Vorgehen unterstützt, warum sich die SPD da jetzt uneins ist, weiß ich nicht“, bilanziert Grau.