Am letzten Plenumstag vor der Sommerpause des Bundestags hat das Parlament am Freitag über die aktuelle wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser in Deutschland debattiert. Dazu erklärt Bundestagabgeordneter Armin Grau (64, Grüne), Berichterstatter für Krankenhauspolitik der Fraktion und langjähriger Chefarzt des Ludwigshafener Klinikums: „Ja, die wirtschaftliche Lage des ganz überwiegenden Teils der deutschen Krankenhäuser ist schlecht. Sie sind selbst zum Patienten geworden. Dies liegt besonders am Finanzierungssystem, dem Fachkräftemangel, inflationsbedingten Kostensteigerungen und Fallzahlrückgängen.“

„Sind uns der Lage bewusst“

Gleichzeitig betont der in Altrip heimische Vertreter des Wahlkreises Ludwigshafen/Frankenthal: „Wir sind uns in der Ampel der wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser sehr wohl bewusst und arbeiten konstant an einer Verbesserung: Wir haben kurzfristig sechs Milliarden Euro zur Kompensation von Energiekostensteigerungen und Inflation zur Verfügung gestellt. Schon letzten Herbst haben wir ein Instrument zur Pflegepersonalbemessung eingeführt, das mittelfristig die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals merklich verbessern und dem Fachkräftemangel entgegenwirken wird. Unsere Haupt-Therapie für das Krankenhauswesen ist jetzt die große Krankenhausreform, die wir derzeit ganz intensiv zusammen mit den Ländern vorbereiten. Was die aktuelle Not der Kliniken betrifft, werden wir als Ampelregierung die Situation der Krankenhäuser genau im Auge behalten und sie nicht im Regen stehen lassen.“