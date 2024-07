Seit 100 Tagen sind im Klinikum Vanessa Bähner (medizinische Geschäftsführung) und Jan Stanslowski (kaufmännischer Geschäftsführer) als neue Doppelspitze im Amt. Dass beide im RHEINPFALZ-Interview die Zukunft des Hauses in kommunaler Hand sehen, freut den Altriper Bundestagsabgeordneten Armin Grau (Bündnis 90/Die Grünen), der den Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal in Berlin vertritt. „Fast alle Krankenhäuser in Deutschland gehen durch eine schwierige Phase. Gerade deswegen ist die Krankenhausreform, die bis zum Herbst abgeschlossen sein soll, so wichtig“, wird der frühere Mediziner, der von 2010 bis 2014 Ärztlicher Direktor des Klinikums war, in einer Pressemeldung zitiert. Eine Krankenhausplanung mit Leistungsbereichen, an die Qualitätskriterien und eine Vorhaltefinanzierung geknüpft seien, garantiere die Versorgungssicherheit. „Ein Maximalversorgerhaus wie das Klinikum ist bedarfsnotwendig für die Versorgung der Bevölkerung und genießt daher Bestandsschutz.“ Doch auch für die kleineren ländlichen Krankenhäuser biete die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf den Weg gebrachte Reform Lösungen, etwa in Form der sektorübergreifenden Versorgungszentren, „die ambulante und stationäre Versorgung miteinander verbinden“. Der neuen Klinikum-Doppelspitze wünscht Armin Grau „viel Erfolg“.