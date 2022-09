„Viele Kliniken stehen wegen der Pandemie, dem Fachkräftemangel und jetzt auch noch aufgrund der Inflation und der Energiepreisentwicklung mit dem Rücken an der Wand. Sie können die steigenden Preise nicht einfach an die Krankenkassen weitergeben. Die Mehrzahl der Krankenhäuser schreibt aktuell tiefrote Zahlen“, konstatiert der Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal, Armin Grau (63, Altrip). Daher sei es jetzt zwingend notwendig, den Krankenhäusern kurzfristig unter die Arme zu greifen mit zielgenauen Hilfen bei den Energiekosten und einem Inflationsausgleich, so der langjährige Chefarzt des Ludwigshafener Klinikums. „Darüber hinaus sind rasche Reformen bei den Krankenhäusern und ein Investitionsfonds notwendig, der den Umbau zu klimaneutralen „Green Hospitals“ ermöglicht. Diese Forderungen haben wir als grüne Gesundheitspolitiker in einem Vier-Punkte-Plan zusammengefasst. „Dabei dürfen wir die ambulanten Praxen und soziale Versorgungseinrichtungen nicht vergessen und müssen rasch prüfen, welche Hilfen sie brauchen“, bilanziert er.