Zum Konflikt in der Ampel-Koalition zum Gebäudeenergiegesetz hat sich der grüne Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, Armin Grau (64, Altrip) zu Wort gemeldet: „Wir brauchen das Gebäudeenergiegesetz jetzt, auch um die anstehenden Veränderungen für alle Bürger sozial verträglich gestalten zu können. Wir können nicht auf die Wirkung hoher Preise bei Öl und Gas setzen wie es die FDP will. Das würde viele Menschen spätestens nach 2030 finanziell überfordern und wäre sehr ungerecht.“ Die Grünen setzen sich für hohe Förderungen ein, die für Menschen mit niedrigen Einkommen bis zu 80 Prozent betragen sollen. Niemand werde alleine gelassen und niemand müsse seine funktionierende Heizung herausreißen, die Regelungen gelten nur für Heizungen, die nicht mehr repariert werden könnten. Deutschland sei bei der Gebäudeenergie viel zu lange untätig gewesen. Bund und Kommunen müssten leider jetzt die Versäumnisse vieler Jahre in kurzer Zeit aufholen – für das Klima und für den Geldbeutel der Bürger. „In der Ampel-Koalition gibt es dazu klare Absprachen, an die sich jetzt alle halten müssen“, so Grau.