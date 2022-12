„Das Feuerwerk war grandios und wurde hervorragend angenommen“, bilanziert Markus Lemberger von der Marketinggesellschaft Lukom nach dem Lichtspektakel am Samstagabend auf dem Berliner Platz, wo seit 9. November der Weihnachtsmarkt mit 40 Buden und 35-Meter-Riesenrad seine Pforten geöffnet hat. „Es gab einen großen Publikumszustrom“, berichtet Lemberger. Zahlreiche Fotografen hätten das Feuerwerk im Bild festgehalten. „Unser Video auf Facebook wurde in kürzester Zeit nahezu 100 Mal geteilt.“ Vor dem Riesenrad habe sich eine lange Schlange gebildet, die Gondelfahrt sei im Nu ausgebucht gewesen. Lemberger: „Die Stimmung in der Schlange war geradezu euphorisch: Alle freuten sich auf das Ereignis und wurden mit einem besonderen Feuerwerk belohnt.“ Die Fahrt war vom Betreiber des Riesenrads, der Firma Göbel aus Worms, bestens organisiert gewesen. Nächste Feuerwerksfahrt ist am Samstag, 17. Dezember. Sie ist bereits seit Tagen ausverkauft. Der Weihnachtsmarkt ist bis 23. Dezember geöffnet.