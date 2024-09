In einem dreitägigen Workshop können sich Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren im Wilhelm-Hack-Museum vom 6. bis 8. September mit der Technik der Graffiti beschäftigen. Die Teilnehmer werden sich mit der Frage beschäftigen, wie es in der heutigen, ungewissen Zeit möglich ist, Hoffnung zu bewahren. Durch die Herstellung von Stencils (Schablonen) wird eine Wand im Stadtraum zum Thema Frieden verschönert. Der Workshop beginnt am Freitag, 6. September, 15 bis 18 Uhr. Am Samstag und Sonntag geht es von 10 bis 13 Uhr weiter. Die Kosten für den Workshop, geleitet von Davina Mehrfort, belaufen sich auf 45 Euro und beinhalten alle Materialien. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen beschränkt. Anmeldung per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.