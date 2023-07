Berufstätige, die im kommenden Herbst eine Weiterbildung im wirtschaftlichen Bereich angehen möchten, können sich im Juli in online Veranstaltungen der Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) beraten lassen. Es werden verschiedene Studienkonzepte angeboten. Die Reihe beginnt laut Ankündigung am 5. Juli mit einer Fragerunde zum berufsbegleitenden Präsenzstudium Business Innovation Management um 15 Uhr. Am 6. Juli geht es um 17 Uhr um das Management der digitalen Transformation im MBA-Studium Digital & IT Management. Es folgen Info-Webinare jeweils um 17 Uhr über die Fernstudiengänge: am 11. Juli über das viersemestrige Studium Unternehmensführung, am 12. Juli über den Digital Finance, Strategie & Accounting Studiengang für Personen sämtlicher Fachrichtungen. In der Folgewoche geht es schließlich am 18. Juli um Internationale BWL für Personen mit wirtschaftswissenschaftlichem Profil, am 19. Juli um Logistik – Management & Consulting sowie am 20. Juli um das reine online Studium Biomedizinische Informatik und Data Science. Alle Studiengänge können den Verantwortlichen zufolge mit einem Master of Business Administration (MBA) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) abgeschlossen werden. Im ersten Schritt seien auch Einzelmodule belegbar. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist per E-Mail an info@gsrn.de möglich. Die GSRN ist eine gemeinnützige Einrichtung der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Sie bündelt sämtliche berufsbegleitenden Master-Studiengänge der Hochschule.