Auf zwei Friedhöfen haben zwischen Sonntagabend und Montagmorgen Diebe zugeschlagen, so die Polizei in einer Mitteilung. Während auf dem Friedhof am Alten Frankenthaler Weg in Oggersheim nur von einem Grab ein Kerzenhalter und ein Blumentopf aus Metall entwendet wurde, hinterließen die Täter auf dem Friedhof in der Raschigstraße in Mundenheim mehrere Gräber beschädigt wurden. Der Schaden in Oggersheim wird von den Beamten auf rund 300 Euro geschätzt, in Mundenheim gehen die Beamten von einem Schaden von etwa 80.000 Euro aus.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise: Telefon 0621 963-2403 oder 963-2122.