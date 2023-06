In der Gartenstadt hat am Dienstagabend gegen 22 Uhr eine Grünfläche gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Was das Feuer verursacht hat und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird noch ermittelt. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122. Bei dem Brand in einer Kleingartenanlage in der Bayreuther Straße in West (wir berichteten) entstand laut Polizei ein Schaden von zirka 10.000 Euro. Durch das Feuer wurden zwei Gartenhäuser zerstört. Beim Versuch das Feuer zu löschen, wurde ein 84-Jähriger leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf ein vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten ergaben sich laut Polizei nicht. Vermutlich habe ein technischer Defekt den Brand ausgelöst.