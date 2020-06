Die Fontänenanlage am Mannheimer Wasserturm ist in den Sommermonaten ein Magnet für Besucher. Wegen der Corona-Pandemie mussten sie in diesem Jahr lange warten, bis die Anlage wieder sprudelt. Nun ist es so weit: Die Stadt hat grünes Licht gegeben. Am 17. Juni heißt es „Wasser marsch“. Normalerweise geht das Wasserspiel am Gründonnerstag in Betrieb. Das Energieunternehmen MVV, das im Auftrag der Stadt die Anlage am Friedrichsplatz betreibt, bereitet die Brunnen und Becken für die Sommersaison vor. Vom 20. auf den 21. Juni soll die Straßenbeleuchtung in der Dämmerung eingeschaltet werden – dann zum ersten Mal LED-gestützt.