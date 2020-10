Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat mit großer Mehrheit die Planung für die Entwicklung des Stadtwalds in den kommenden zehn Jahren beschlossen. Vorausgegangen war ein mehrmonatiger Diskussionsprozess. Forstfachleute, Vertreter von Naturschutzverbänden, Verwaltung und Politik hatten sich in einem neuartigen „Walddialog“ auf die Suche nach Antworten darauf gemacht, wie den Auswirkungen des Klimawandels auf die Mannheimer Wälder künftig am besten begegnet werden kann. Die letzten heißen Sommer und vor allem lange Dürreperioden ohne ausreichende Niederschläge haben bei vielen Baumarten massive Schäden hinterlassen und Schädlinge begünstigt. Bei den Kiefernbeständen sind große Ausfälle zu verzeichnen. Ziel ist eine Mischung aus klimaresistenteren Laubbaumarten. Dazu sollen jährlich auf sechs Hektar Fläche junge Bäume gepflanzt werden. Die anfallenden Kosten werden mit 310.000 Euro für 2020 und 400.000 Euro in 2021 angegeben. Zum Stadtgebiet gehören 1800 Hektar Wald.