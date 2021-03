Das Stadtfraktionsquintett Grünes Forum und Piraten unterstützt grundsätzlich den Vorstoß der Freien Wähler für eine Satzung gegen Wohnraum-Zweckentfremdung. Nachdem auch die CDU einen Prüfauftrag dazu am Montag bei der Sitzung des Stadtrats stellen will, sieht die Fraktion eine breite Mehrheit für dieses Anliegen.

„Wünschen uns mehr Informationen“

„Es kann nicht sein, dass die Stadt als zahnloser Tiger zwar die zunehmende Zweckentfremdung vor allem in den nördlichen Stadtteilen bedauert, aber keine wirksamen rechtlichen Mittel gegen diese Fehlentwicklung hat. Wir wünschen uns allerdings mehr Informationen über die Erfahrungen, die man in anderen Städten und Gemeinden mit einer derartigen Zweckentfremdungssatzung gesammelt hat und ob sie die gewünschte Wirkung hatte. Einen Prüfauftrag sehen wir daher als sinnvoll an“, sagt Fraktionsvorsitzender Raik Dreher nach den jüngsten Protesten in Oppau.