Die fünfköpfige Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten plädiert dafür, die Walzmühle als Standort für ein neues Rathaus zu prüfen. Fraktionschef Raik Dreher sagt: „Wir setzen uns dafür ein, dass die Walzmühle durch eine qualifizierte Standortuntersuchung mit einem Nutzungsschwerpunkt Verwaltung überprüft wird, denn machen wir uns nichts vor: In frühestens in zehn bis 15 Jahren kann es am bisherigen Standort einen Neubau geben. Dem Vernehmen nach ist auch die Eigentümerin der Walzmühle, die Pro Concept AG, diesen Überlegungen gegenüber aufgeschlossen.“ Sich heute schon für ein zentralisiertes Rathaus an fast gleicher Stelle auszusprechen, sei angesichts sehr unerfreulichen Vorgeschichte rund um das Rathaus-Center eine überfordernde Aufgabe für die Stadträte.

„Hervorragende Anbindung“

Mit der hervorragenden Verkehrsanbindung des Berliner Platzes wäre ein Rathaus am Walzmühle-Standort für die Bürger leicht zu erreichen, so Dreher. Auch die Bedeutungsebene passe perfekt, wenn in einer Industriestadt das Rathaus in einem ehemaligen Industriegebäude angesiedelt wäre. „Sollte dennoch in zehn bis 15 Jahren ein eigener Neubau eines Rathauses seitens der Stadt am bisherigen Standort errichtet werden, wäre Ludwigshafen trotzdem um ein Bürogebäude am Ortseingang zu Mannheim reicher, dass sicher für Folgenutzungen durch Unternehmen interessant sein dürfte. Wichtig bleibt aber auch, dass die Nahversorgung der Anwohner durch Neuansiedlungen in der Walzmühle gewährleistet wird. Gleiches gilt für die künftige Nutzung des heutigen Rathaus-Center-Areals.“ Das von der Stadt gekaufte Center schließt Ende 2021.

Grundsatzentscheidung am 21. September

Der Stadtrat soll am 21. September eine Grundsatzentscheidung zum Sanierungsfall Rathaus treffen. Es zeichnet sich eine Mehrheit für einen Abriss inklusive eines leicht versetzten Neubaus ab. Gesamtkosten: rund 300 Millionen Euro. Damit wäre eine leichte Verschwenkung der als Teilersatz für die marode Hochstraße Nord geplanten Stadtstraße möglich. Mit dieser von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) vorgeschlagenen Variante könnte sich die Bauzeit beim Nordprojekt um zwei Jahre verringern, es könnten Kosten gespart und Staus vermieden werden, so zumindest das Kalkül der Verwaltung.