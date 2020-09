Kurz vor der Sondersitzung des Stadtrats am Montag ab 15 Uhr im Pfalzbau mehren sich die kritischen Stimmen mit Blick auf die anstehenden Entscheidungen. Die CDU sieht noch Klärungsbedarf bei vielen Detailfragen und hält sich daher offen, ob sie die von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) angestrebte Grundsatzentscheidung über den Abriss des sanierungsbedürftigen Rathausturms sowie der Verlegung der geplanten Stadtstraße zustimmt. Auch die Fraktion Grünes Forum und Piraten möchte auf die Bremse treten. Daher hat Fraktionssprecher Raik Dreher einen Änderungsantrag eingereicht, „denn wir möchten noch nicht über den endgültigen Standort eines zukünftigen Rathauses entscheiden“. So begründet Dreher diesen Schritt: „Wir wollen zunächst eine qualifizierte Standortuntersuchung für die Walzmühle abwarten. Wir sind überzeugt, dass die Walzmühle die bessere Alternative ist. Wir sollten daher die Entscheidung nicht übereilt treffen.“ Hintergrund: Die fünfköpfige Fraktion Grünes Forum und Piraten hat sich vergangene Woche für die Walzmühle als Rathaus-Standort ausgesprochen und möchte dies nun prüfen lassen. Dies sei sinnvoller, als nun gut zehn Jahre auf einen großen und rund 300 Millionen Euro teuren Neubau am Rathausplatz warten zu müssen.