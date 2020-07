Das Stadtratsfraktionsquintett Grünes Forum und Piraten fordert, Kulturschaffende in der Corona-Zeit besser zu unterstützen. Die Ludwigshafener Kunstszene leide sehr unter den Beschränkungen der Pandemie. Künstlern müssten daher mehr Auftrittsmöglichkeiten geboten werden. Im Freien seien notwendige Hygieneregeln leichter einzuhalten als in Theatern und Spielstätten, sagt Raik Dreher als Fraktionschef und Mitglied im Kulturausschuss.

„Greifen Anregung der Künstler auf“

„Wir fordern, dass die Konzertmuschel im Ebertpark den freien Künstlern der Stadt für Veranstaltung und Auftritte zur Verfügung gestellt wird. Wir können nicht nachvollziehen, dass so eine prominente Spielstätte für den Rest des Jahres nicht mehr genutzt werden soll. Wir greifen damit eine Anregung der Künstler auf, die beim letzten Kulturtreff geäußert wurde“, so Dreher. „Künstler brauchen keine Almosen, sondern wollen auftreten. Der Nothilfeplan für die Kunstszene in Ludwigshafen ist gut und richtig, reicht aber noch lange nicht aus“, bilanziert er.